У Києві чоловік напав на дівчину, але перехожі йому жорстко помстилися (відео)

У Києві чоловік напав на дівчину і пограбував її на очах у перехожих. На відео потрапив момент нападу і розплата, яка спіткала неадеквата.

Інцидент стався в суботу, 5 вересня, по бульвару Лесі Українки. Відео зняв очевидець нападу, який їхав у маршрутці. Воно з'явилося в Facebook Київ Оперативний.

В описі до кадрів кажуть, що чоловік спортивної зовнішності пограбував і побив дівчину в Києві, але один з очевидців задув агресора з газового балона і погнався за ним.

"Серед хлопців - спостерігачів цього дійства - знайшовся справжній чоловік, який використовував газовий балон і захистив дівчину від нападника. Молодець!" - підписано відео.

Дівчина була настільки шокована, що не змогла сказати ні слова і пояснити, хто нападник, знайома вона з ним чи ні.

У Києві на дівчину напали серед вулиці (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що у Києві неадекват побив дівчину-бариста прямо в кафе. Напад потрапило на відео.

Також повідомлялося, що у Києві на дівчину жорстоко напали у ліфті. З'явилося відео, на якому поліція просить впізнати винного.