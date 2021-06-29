В Киеве мужчина ехал в метро с большой собакой без намордника, чем возмутил пассажиров (видео)
В киевском метро был замечен мужчина, который ехал вместе со своей собакой породы американский стаффордширский терьер. При этом на взрослом животном не было даже намордника и поводка.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев без цензуры".
"В специфической обстановке метро, где много незнакомых людей, звуков, запахов милые животные могут испугаться и стать агрессивными", - говорится в сообщении.
Отметим, согласно правил пользования метрополитеном, перевозить небольших домашних животных разрешается в специальных сумках.
Кроме этого, в правилах метрополитена Киева указано, что граждане могут бесплатно перевозить птиц и мелких животных только в специальных клетках. Больших собак взять с собой в метро не разрешается.
На видео видно, как пес сидит на сидении возле своего хозяина, а рядом сидят другие пассажиры. При этом один мужчина сделал хозяину животного замечание.
"То, что вы делаете - это неправильно", - сказал он.
После чего собачник встал с места, подошел к нему и о чем-то поговорил.
Напомним, в Киеве агрессивная собака намертво вцепилась в таксу. Владельцы собак пытались их разнять, но все было безуспешно пока не пришел на помощь нацгвардеец с ножом.
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