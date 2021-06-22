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В Сумах охранник стройплощадки натравил собак на мужчину с 8-летней дочерью: "рви на куски"

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Сумы, Вторник 22 июня 2021 22:35
В Сумах охранник стройплощадки натравил собак на мужчину с 8-летней дочерью: "рви на куски" Коллаж РБК-Украина: в Сумах охранник натравил собак на отца с девочкой
Автор: Роман Мирончук

В Сумах охранник на строительной площадке натравил собак на мужчину с 8-летней дочерью, которые выгуливали спаниеля. Псу разорвали брюхо, девочке собака укусила за живот, а мужчине прокусили палец.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пострадавшей собаке пришлось делать трехчасовую операцию. В итоге у нее на брюхе остался 15 сантиметровый шрам.

"Врач сказал, что он родился в рубашке. Еще немного и был бы поврежден кишечник и внутренние органы", - рассказала владелица собаки Людмила Черномаз.

Инцидент произошел возле строительной площадки, когда мужчина с дочерью выгуливал пса. По его словам, охранник натравил на них двух собак.

"Он спустил поводок и сказал: "взять", - заявил отец семейства Михаил Черномаз.

Одна собака набросилась на его дочь, а вторая начала кусать спаниеля. На теле девочки остались следы от собачьих челюстей. Рана небольшая, но страх остался надолго.

"Он кричал порви, зачем ты с ней так легко. Рви ее на куски. Я испугалась. Стояла и хотелось плакать", - рассказала пострадавшая Анна Черномаз.

На помощь ребенку бросились неравнодушные прохожие. Они сразу начали оттаскивать агрессивную собаку от ребенка.

По словам свидетельницы инцидента, это уже не первый подобный случай, охранник часто натравливает собак.

Полиция уже опросила 60-летнего охранника строительной площадки, но никаких подробностей пока нет. Его коллеги не верят, что он способен на такой поступок.

За собаками сейчас наблюдают, чтобы выяснить, не больны ли они бешенством. Руководство компании уже извинилось перед семьей и пообещало охранника уволить, а расходы на лечение компенсировать.

В Сумах охранник натравил собак на отца с 8-летней дочерью (видео: YouTube)

Напомним, в Киеве агрессивная собака намертво вцепилась в таксу.

Ранее в Киеве ротвейлер напал на ребенка со щенком.

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