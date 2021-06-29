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У Києві чоловік їхав в метро з великою собакою без намордника, чим обурив пасажирів (відео)

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 07:31
У Києві чоловік їхав в метро з великою собакою без намордника, чим обурив пасажирів (відео) Фото: в метро Києва чоловік зайшов з собакою без намордника і повідка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У київському метро був помічений чоловік, який їхав разом зі своєю собакою породи американський стаффордширський тер'єр. При цьому на дорослій тварині не було навіть намордника і повідка.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Київ без цензури".

"У специфічній обстановці метро, ​​де багато незнайомих людей, звуків, запахів милі тварини можуть злякатися і стати агресивними", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з правилами користування метрополітеном, перевозити невеликих домашніх тварин дозволяється в спеціальних сумках.

Крім цього, в правилах метрополітену Києва зазначено, що громадяни можуть безплатно перевозити птахів і дрібних тварин тільки в спеціальних клітках. Великих собак взяти з собою в метро не дозволяється.

На відео видно, як пес сидить на сидінні біля свого господаря, а поруч сидять інші пасажири. При цьому один чоловік зробив господареві тварини зауваження.

"Те, що ви робите - це неправильно", - сказав він.

Після чого собачник встав з місця, підійшов до нього і про щось поговорив.

Нагадаємо, в Києві агресивна собака намертво вчепилася в таксу. Власники собак намагалися їх розняти, але все було безрезультатно поки не прийшов на допомогу нацгвардієць з ножем.

Ми також писали про те, що в Сумах охоронець будмайданчика нацькував собак на чоловіка з 8-річною дочкою.

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