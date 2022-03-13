Где в Киеве можно снять наличные без банкомата: перечень магазинов, заправок и аптек

Доступ к снятию наличных во время военного положения ограничен, ведь пополнение банкоматов и инкассация - это рискованный процесс. К счастью, снять наличные можно во многих супермаркетах, АЗС и даже аптеках.
Как это сделать, какие сети предоставляют такие услуги - читайте ниже в нашем материале Styler.
В НБУ рассказали, что для снятия этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных.
Получить можно от 500 гривен, но не более 6000 гривен (сумму надо уточнить у кассира непосредственно на месте).
Сеть супермаркетов, магазинов:
АЗС
Аптеки
Ранее мы писали, какие аптеки работают сейчас в Киеве.
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