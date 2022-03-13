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Где в Киеве можно снять наличные без банкомата: перечень магазинов, заправок и аптек

Автор: Светлана Мащенко

Доступ к снятию наличных во время военного положения ограничен, ведь пополнение банкоматов и инкассация - это рискованный процесс. К счастью, снять наличные можно во многих супермаркетах, АЗС и даже аптеках.

Как это сделать, какие сети предоставляют такие услуги - читайте ниже в нашем материале Styler.

В НБУ рассказали, что для снятия этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных.

Получить можно от 500 гривен, но не более 6000 гривен (сумму надо уточнить у кассира непосредственно на месте).

Сеть супермаркетов, магазинов:

  • АТБ-Маркет (6000 грн);
  • Сільпо (6000 грн);
  • Фора (6000 грн);
  • FOZZY (6000 грн);
  • VARUS (6000 грн);
  • NOVUS (до 500 грн);
  • ROSHEN (до 500 грн);
  • ЛотОК (6000 грн);
  • Thrash! (6000 грн);
  • Точка (6000);
  • Сім23 (до 2000 грн);
  • Линия магазинов EVA (до 2000 грн)

АЗС

  • ОККО (6000 грн);
  • Укрнафта (до 5000 грн);
  • БРСМ-Нафта (до 500 грн);
  • Сеть АЗК WOG (6000 грн).

Аптеки

  • Біла ромашка (6000 грн);
  • Аптека Доброго Дня;
  • Аптека АНЦ (6000 грн);
  • Аптека Копійка;
  • Аптека 9·1·1 (6000 грн);
  • Аптека оптових цін;
  • МедСервіс (6000 грн)

Ранее мы писали, какие аптеки работают сейчас в Киеве.

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