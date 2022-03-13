Де у Києві можна зняти готівку без банкомату: перелік магазинів, заправок і аптек

Доступ до зняття готівки під час воєнного стану обмежений, адже поповнення банкоматів та інкасація - це ризикований процес. На щастя, зняти готівку можна в багатьох супермаркетах, АЗС і навіть аптеках.
Як це зробити, які мережі надають такі послуги - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
В НБУ розповіли, що для зняття цього потрібно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки.
Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6000 гривень (суму треба уточнити у касира безпосередньо на місці).
Мережа супермаркетів, магазинів:
АЗС
Аптеки
Раніше ми писали, які аптеки працюють зараз у Києві.
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