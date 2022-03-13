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Де у Києві можна зняти готівку без банкомату: перелік магазинів, заправок і аптек

Автор: Світлана Мащенко

Доступ до зняття готівки під час воєнного стану обмежений, адже поповнення банкоматів та інкасація - це ризикований процес. На щастя, зняти готівку можна в багатьох супермаркетах, АЗС і навіть аптеках.

Як це зробити, які мережі надають такі послуги - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

В НБУ розповіли, що для зняття цього потрібно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки.

Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6000 гривень (суму треба уточнити у касира безпосередньо на місці).

Мережа супермаркетів, магазинів:

  • АТБ-Маркет (6000 грн);
  • Сільпо (6000 грн);
  • Фора (6000 грн);
  • FOZZY (6000 грн);
  • VARUS (6000 грн);
  • NOVUS (до 500 грн);
  • ROSHEN (до 500 грн);
  • ЛотОК (6000 грн);
  • Thrash! (6000 грн);
  • Точка (6000);
  • Сім23 (до 2000 грн);
  • Лінія магазинів EVA (до 2000 грн)

АЗС

  • ОККО (6000 грн);
  • Укрнафта (до 5000 грн);
  • БРСМ-Нафта (до 500 грн);
  • Мережа АЗК WOG (6000 грн).

Аптеки

  • Біла ромашка (6000 грн);
  • Аптека Доброго Дня;
  • Аптека АНЦ (6000 грн);
  • Аптека Копійка;
  • Аптека 9·1·1 (6000 грн);
  • Аптека оптових цін;
  • МедСервіс (6000 грн)

Раніше ми писали, які аптеки працюють зараз у Києві.

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