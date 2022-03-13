Де у Києві можна зняти готівку без банкомату: перелік магазинів, заправок і аптек

Доступ до зняття готівки під час воєнного стану обмежений, адже поповнення банкоматів та інкасація - це ризикований процес. На щастя, зняти готівку можна в багатьох супермаркетах, АЗС і навіть аптеках.

Як це зробити, які мережі надають такі послуги - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

В НБУ розповіли, що для зняття цього потрібно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки.

Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6000 гривень (суму треба уточнити у касира безпосередньо на місці).

Мережа супермаркетів, магазинів:

АТБ-Маркет (6000 грн);

Сільпо (6000 грн);

Фора (6000 грн);

FOZZY (6000 грн);

VARUS (6000 грн);

NOVUS (до 500 грн);

ROSHEN (до 500 грн);

ЛотОК (6000 грн);

Thrash! (6000 грн);

Точка (6000);

Сім23 (до 2000 грн);

Лінія магазинів EVA (до 2000 грн)

АЗС

ОККО (6000 грн);

Укрнафта (до 5000 грн);

БРСМ-Нафта (до 500 грн);

Мережа АЗК WOG (6000 грн).

Аптеки