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Где в Киеве можно полечить зубы: список адресов

Фото: Где в Киеве полечить зубы (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В условиях военного положения жители Киева могут лечить и протезировать зубы, не дожидаясь острой боли. Для этого нужно заранее позвонить по телефонам работающих отделений и определиться со временем приема.

Об этом сказано в сообщении городского совета Киева.

Для того, чтобы попасть на прием, лучше позвонить в отделение и записаться.

"Бесплатная неотложная стоматологическая помощь в Киеве с первых дней широкомасштабной российской агрессии предоставлялась в организованных для этого пунктах. На сегодняшний день в них пролечено уже более 8 тысяч горожан", - сказано в сообщении.

Где лечат зубы

В мэрии сообщили, что отделения КНП "Київська стоматологія" работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00:

Где можно полечить зубы на левом берегу Киева:

  • ул. Архитектора Вербицкого, 3-Б. В отделении доступны платные стоматологические услуги и услуги по городским целевым программам. Работают врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты. Запись по тел.: 044-564-61-84;
  • ул. Алишера Навои, 1. Здесь оказывают неотложную стоматологическую помощь. В отделении работают врачи стоматологи: хирург, терапевт, детский врач-стоматолог, ортодонт, рентген-диагностика. Запись по тел.: 044-512-16-47.

Где можно полечить зубы на правом берегу:

  • ул. Пимоненко, 10А. Здесь оказывают неотложную стоматологическую помощь. В отделении работают хирург, терапевт, врач-стоматолог, ортопед, рентген-диагностика. Запись по тел.: 066-230-87-96; 066-740-30-77; 066-154-66-80;
  • ул. Маршала Малиновского, 9. Здесь оказывают срочную стоматологическую помощь, платные стоматологические услуги и услуги по городским целевым программам. В отделении работают врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты, детские. Запись по тел.: 044-419-20-70;
  • просп. Победы, 76. Здесь также оказывают неотложную стоматологическую помощь. В отделении работают врачи-стоматологи: хирург, терапевт, детский, ортодонт. Запись по тел.: 097-284-47-99; 067-174-88-74;
  • ул. Кирилловская, 119/1. Здесь оказывают неотложную стоматологическую помощь. В отделении работают хирург, терапевт, ортопед. Запись по тел.: 093-579-11-93; 098-897-77-72;
  • ул. Львовская, 1/9. Здесь оказывают неотложную стоматологическую помощь. В отделении работают хирург, терапевт, ортопед. Запись по тел.: 044-452-34-23; 067-766-98-53;
  • ул. Гетьмана, 26/28. Здесь доступны платные стоматологические услуги и услуги по городским целевым программам. В отделении работают врачи-стоматологи: хирург, терапевт, ортопед. Запись по тел.: 044-453-05-98

Как мы ранее писали, киевское метро с сегодняшнего дня работает по новому графику.

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Киев