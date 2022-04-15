Где в Киеве можно полечить зубы: список адресов

В условиях военного положения жители Киева могут лечить и протезировать зубы, не дожидаясь острой боли. Для этого нужно заранее позвонить по телефонам работающих отделений и определиться со временем приема.
Об этом сказано в сообщении городского совета Киева.
Для того, чтобы попасть на прием, лучше позвонить в отделение и записаться.
"Бесплатная неотложная стоматологическая помощь в Киеве с первых дней широкомасштабной российской агрессии предоставлялась в организованных для этого пунктах. На сегодняшний день в них пролечено уже более 8 тысяч горожан", - сказано в сообщении.
Где лечат зубы
В мэрии сообщили, что отделения КНП "Київська стоматологія" работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00:
Где можно полечить зубы на левом берегу Киева:
ул. Архитектора Вербицкого, 3-Б. В отделении доступны платные стоматологические услуги и услуги по городским целевым программам. Работают врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты. Запись по тел.: 044-564-61-84;
ул. Алишера Навои, 1. Здесь оказывают неотложную стоматологическую помощь. В отделении работают врачи стоматологи: хирург, терапевт, детский врач-стоматолог, ортодонт, рентген-диагностика. Запись по тел.: 044-512-16-47.
Где можно полечить зубы на правом берегу:
ул. Пимоненко, 10А. Здесь оказывают неотложную стоматологическую помощь. В отделении работают хирург, терапевт, врач-стоматолог, ортопед, рентген-диагностика. Запись по тел.: 066-230-87-96; 066-740-30-77; 066-154-66-80;
ул. Маршала Малиновского, 9. Здесь оказывают срочную стоматологическую помощь, платные стоматологические услуги и услуги по городским целевым программам. В отделении работают врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты, детские. Запись по тел.: 044-419-20-70;
просп. Победы, 76. Здесь также оказывают неотложную стоматологическую помощь. В отделении работают врачи-стоматологи: хирург, терапевт, детский, ортодонт. Запись по тел.: 097-284-47-99; 067-174-88-74;
ул. Кирилловская, 119/1. Здесь оказывают неотложную стоматологическую помощь. В отделении работают хирург, терапевт, ортопед. Запись по тел.: 093-579-11-93; 098-897-77-72;
ул. Львовская, 1/9. Здесь оказывают неотложную стоматологическую помощь. В отделении работают хирург, терапевт, ортопед. Запись по тел.: 044-452-34-23; 067-766-98-53;
ул. Гетьмана, 26/28. Здесь доступны платные стоматологические услуги и услуги по городским целевым программам. В отделении работают врачи-стоматологи: хирург, терапевт, ортопед. Запись по тел.: 044-453-05-98