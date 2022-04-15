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Де в Києві можна полікувати зуби: список адрес

Фото: де в Києві полікувати зуби (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В умовах воєнного стану жителі Києва можуть лікувати і протезувати зуби, не чекаючи гострого болю. Для цього потрібно заздалегідь зателефонувати за телефонами працюючих відділень і визначитися з часом прийому.

Про це сказано в повідомлення міської ради Києва.

Для того, щоб потрапити на прийом, краще зателефонувати у відділення і записатися.

"Безкоштовна невідкладна стоматологічна допомога в Києві з перших днів широкомасштабної російської агресії надавалася в організованих для цього пунктах. На сьогоднішній день в них проліковано вже понад 8 тисяч городян", - сказано в повідомленні.

Де лікують зуби

У мерії повідомили, що відділення КНП "Київська стоматологія" працюють з Понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00:

Де можна полікувати зуби на Лівому березі Києва:

  • вул. Архітектора Вербицького, 3-Б. У відділенні доступні платні Стоматологічні послуги та послуги з міських цільових програм. Працюють лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти. Запис за тел.: 044-564-61-84;
  • вул. Алішера Навої, 1. Тут надають невідкладну стоматологічну допомогу. У відділенні працюють лікарі стоматологи: хірург, терапевт, дитячий лікар-стоматолог, ортодонт, рентген-діагностика. Запис за тел.: 044-512-16-47.

Де можна полікувати зуби на правому березі:

  • вул. Пимоненка, 10А. Тут надають невідкладну стоматологічну допомогу. У відділенні працюють хірург, терапевт, лікар-стоматолог, ортопед, рентген-діагностика. Запис за тел.: 066-230-87-96; 066-740-30-77; 066-154-66-80;
  • вул. Маршала Малиновського, 9. Тут надають термінову стоматологічну допомогу, платні Стоматологічні послуги та послуги за міськими цільовими програмами. У відділенні працюють лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти, дитячі. Запис за тел.: 044-419-20-70;
  • просп. Перемоги, 76. Тут також надають невідкладну стоматологічну допомогу. У відділенні працюють лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, дитячий, ортодонт. Запис за тел.: 097-284-47-99; 067-174-88-74;
  • вул. Кирилівська, 119/1. Тут надають невідкладну стоматологічну допомогу. У відділенні працюють хірург, терапевт, ортопед. Запис за тел.: 093-579-11-93; 098-897-77-72;
  • вул. Львівська, 1/9. Тут надають невідкладну стоматологічну допомогу. У відділенні працюють хірург, терапевт, ортопед. Запис за тел.: 044-452-34-23; 067-766-98-53;
  • вул. Гетьмана, 26/28. Тут доступні платні Стоматологічні послуги та послуги з міських цільових програм. У відділенні працюють лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед. Запис за тел.: 044-453-05-98

Як ми раніше писали, київське метро відсьогодні працює за новим графіком.

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Київ