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Киевское метро с сегодняшнего дня работает по новому графику: все детали

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Пятница 15 апреля 2022 11:28
Киевское метро с сегодняшнего дня работает по новому графику: все детали Фото: как работает метро в Киеве (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Метро в Киеве с 15 апреля работает по новому улучшенному графику. С сегодняшнего дня сегодня на синей и зеленой линии возобновлено круговое движение поездов.

Об этом сообщил киевский метрополитен на своей Facebook-странице.

Также на красной линии круговое движение между станциями "Академгородок" – "Шулявская" и двустороннее движение между станциями "Шулявская" – "Театральная".

Ориентировочный интервал движения по всем линиям – 30 минут.


Как следуют поезда

На красной линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная";
На синей линии от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
На зеленой линии от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Какие пересадочные станции работают

"Золотые ворота" – "Театральная"
"Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта"

Без остановки поезда будут следовать станции:
"Майдан независимости"
"Кловская".

Внимание, график работы может оперативно меняться по необходимости.

Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

Киевское метро с сегодняшнего дня работает по новому графику: все детали

Как мы ранее писали, в Киевскую область вернулась вода, электричество и газоснабжение.

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