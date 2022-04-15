Киевское метро с сегодняшнего дня работает по новому графику: все детали

Метро в Киеве с 15 апреля работает по новому улучшенному графику. С сегодняшнего дня сегодня на синей и зеленой линии возобновлено круговое движение поездов.

Об этом сообщил киевский метрополитен на своей Facebook-странице.

Также на красной линии круговое движение между станциями "Академгородок" – "Шулявская" и двустороннее движение между станциями "Шулявская" – "Театральная".

Ориентировочный интервал движения по всем линиям – 30 минут.



Как следуют поезда

На красной линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

На синей линии от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

На зеленой линии от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Какие пересадочные станции работают

"Золотые ворота" – "Театральная"

"Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта"

Без остановки поезда будут следовать станции:

"Майдан независимости"

"Кловская".



Внимание, график работы может оперативно меняться по необходимости.

Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.