Где в Киеве можно полечить зубы: список адресов

В условиях военного положения жители Киева могут лечить и протезировать зубы, не дожидаясь острой боли. Для этого нужно заранее позвонить по телефонам работающих отделений и определиться со временем приема.

Об этом сказано в сообщении городского совета Киева.

Для того, чтобы попасть на прием, лучше позвонить в отделение и записаться.

"Бесплатная неотложная стоматологическая помощь в Киеве с первых дней широкомасштабной российской агрессии предоставлялась в организованных для этого пунктах. На сегодняшний день в них пролечено уже более 8 тысяч горожан", - сказано в сообщении.

Где лечат зубы

В мэрии сообщили, что отделения КНП "Київська стоматологія" работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00:

Где можно полечить зубы на левом берегу Киева:

ул. Архитектора Вербицкого, 3-Б . В отделении доступны платные стоматологические услуги и услуги по городским целевым программам. Работают врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты. Запись по тел.: 044-564-61-84;

. В отделении доступны платные стоматологические услуги и услуги по городским целевым программам. Работают врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты. Запись по тел.: 044-564-61-84; ул. Алишера Навои, 1. Здесь оказывают неотложную стоматологическую помощь. В отделении работают врачи стоматологи: хирург, терапевт, детский врач-стоматолог, ортодонт, рентген-диагностика. Запись по тел.: 044-512-16-47.

Где можно полечить зубы на правом берегу: