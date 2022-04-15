Де в Києві можна полікувати зуби: список адрес

В умовах воєнного стану жителі Києва можуть лікувати і протезувати зуби, не чекаючи гострого болю. Для цього потрібно заздалегідь зателефонувати за телефонами працюючих відділень і визначитися з часом прийому.

Про це сказано в повідомлення міської ради Києва.

Для того, щоб потрапити на прийом, краще зателефонувати у відділення і записатися.

"Безкоштовна невідкладна стоматологічна допомога в Києві з перших днів широкомасштабної російської агресії надавалася в організованих для цього пунктах. На сьогоднішній день в них проліковано вже понад 8 тисяч городян", - сказано в повідомленні.

Де лікують зуби

У мерії повідомили, що відділення КНП "Київська стоматологія" працюють з Понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00:

Де можна полікувати зуби на Лівому березі Києва:

вул. Архітектора Вербицького, 3-Б . У відділенні доступні платні Стоматологічні послуги та послуги з міських цільових програм. Працюють лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти. Запис за тел.: 044-564-61-84;

. У відділенні доступні платні Стоматологічні послуги та послуги з міських цільових програм. Працюють лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти. Запис за тел.: 044-564-61-84; вул. Алішера Навої, 1. Тут надають невідкладну стоматологічну допомогу. У відділенні працюють лікарі стоматологи: хірург, терапевт, дитячий лікар-стоматолог, ортодонт, рентген-діагностика. Запис за тел.: 044-512-16-47.

Де можна полікувати зуби на правому березі: