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У Києві мотоцикліст і водій авто влаштували жорсткі розбірки на швидкості (відео)

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Київ, Неділя 03 жовтня 2021 10:54
У Києві мотоцикліст і водій авто влаштували жорсткі розбірки на швидкості (відео) Колаж РБК-Україна: Авто і мотоцикл влаштували розбірки на швидкості в Києві
Автор: Світлана Мащенко

У Києві водій мотоцикла влаштував розборки на дорозі з водієм легкового авто прямо під час руху в потоці з іншими машинами.

Відео з'явилося в Telegram KIEVMAP.

На кадрах видно, що водій Mazda здійснив випередження водія мотоцикла з лівого боку, притискаючи двоколісне ТЗ до огорожі.

Потім водій мотоцикла наздогнав легковик і запитав, навіщо він це зробив. Замість зрозумілої відповіді чоловік за кермом Mazda вдарив мотоцикл по дзеркалу. У відповідь мотоцикліст різким рухом відбив дзеркало авто.

Відзначимо, що, хто правий, хто винен, повинна все ж розібратися поліція. Так як мотоцикліст також порушив ПДР, здійснюючи рух по розділовій смузі.

"Мото VS Авто. Класика! Які думки будуть", - підписано відео.

Відео: у Києві водій авто і мотоцикліст влаштували розбірки

У коментарях користувачі розійшлися в думках, хто правий, а хто винен.

  • Я не знаю передісторію, але якщо водила мотика прав - то красень.
  • Бидло на Мазді, треба було йому ще по свинячій морді насувати добре.
  • Мотоцикл - красень...
  • Упевнений, мотоцикліст заслужено був притиснутий до відбійника. Знаючи як вони носяться між потоками...

Раніше ми писали, що у Києві велосипедисти масово карають мажорів на дорогущих авто.

Також повідомлялося, що у Києві велосипедист і водій фури не поділили дорогу, влаштувавши епічну бійку.

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