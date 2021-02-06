В Киеве по мосту Патона снова пустят трамвай: какие еще будут новшества

В Киеве на мосту Патона планируют восстановить возможность курсирования трамваев в рамках масштабных работ по ремонту объекта, находящегося в аварийном состоянии. Также на переправе думают установить систему подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы Александр Густелев, передали в пресс-службе КГГА.

Чиновник подробно описал все новшества, которые запланированы в рамках проведения реставрационных работ на этой важной транспортной артерии:

ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);

установление барьерных и перильных ограждений;

ремонт конструкций пролетных строений;

ремонт опор и опорных частей;

ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу)

реставрация колонн (на левом берегу)

ремонт сообщений с мостом;

ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;

ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

Густелев рассказал, что мост расширят с 7 до 8 полос движения, а между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение.

"Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения", - отметил заместитель Кличко.

Также на мосту появятся велосипедные дорожки в оба направления, и предполагается расширение тротуаров верховой части моста для устройства променадной части.

По словам Густелева, на следующей неделе КП "Киевавтодор" начинает процедуру публичных закупок по определению компании-подрядчика, которая разработает проектно-сметную документацию реставрации с приспособлением моста Патона. Победителя определят в конце марта.

Напомним, что в начале 2000-х годов мостом Патона проходила одна из важнейших трамвайных линий Киева, соединявшей левобережную часть системы киевского трамвая с правобережной. Однако в 2004 году при реконструкции моста трамвайные пути сняли.

Ранее сообщалось, что знаменитый киевский мост Патона переделают до неузнаваемости.

Также мы писали о том, что в Киеве построят тоннель под Днепром и новую линию метро - в разработанном проекте нового генерального плана столицы появились сроки и схемы таких новшеств.