ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Краматорске грабитель вызвал "копов", чтобы уточнить - в розыске ли он

Новина українською →
Краматорск, Среда 24 ноября 2021 20:26
В Краматорске грабитель вызвал "копов", чтобы уточнить - в розыске ли он Коллаж РБК-Украина: в Краматорске грабитель обратился в полицию с необычной просьбой
Автор: Владимир Костырин

В Краматорске грабитель стал переживать и волноваться, разыскивают ли его правоохранители за совершенные кражи, и решил внести ясность... вызвав полицию домой.

Об этом 24 ноября передали в пресс-службе патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Прибывшие "копы" выслушали нетрезвого заявителя, 41-летнего жителя Краматорска, по его просьбе пробили данные в базе, и удовлетворили любопытство гражданина - действительно, он находится в активном розыске местным райуправлением полиции за неоднократные кражи.

Как передали патрульные, сообщение от мужчины поступило на спецлинию "102" вчера, 23 ноября - он позвонил и рассказал, что нуждается в консультации.

"Прибыв по месту вызова, патрульные встретились с заявителем. Мужчина был под хмельком и попросил проверить, находится ли он в розыске", - говорится в публикации.

После такой консультации гражданина доставили в Краматорского РУ полиции для выяснения всех обстоятельств.

В Краматорске грабитель вызвал &quot;копов&quot;, чтобы уточнить - в розыске ли он

В Краматорске мужчина, находясь в розыске, сам на себя вызвал патрульных (фото: facebook.com/kramslovpolice)

Ранее сообщалось, что в Ужгороде вор в медлаборатории обчистил кассу и забрал пожертвования для больного ребенка, а потом сам вызвал полицию, чтобы ему помогли выбраться из запертого помещения.

Напомним также, перед этим под Одессой задержали вора, который ограбил чужой дом, и вместо того, чтобы скрыться с места преступления, решил приготовить себе макароны, но по неосторожности чуть не устроил пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск
LITE
Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду
Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду