В Краматорске грабитель вызвал "копов", чтобы уточнить - в розыске ли он

В Краматорске грабитель стал переживать и волноваться, разыскивают ли его правоохранители за совершенные кражи, и решил внести ясность... вызвав полицию домой.

Об этом 24 ноября передали в пресс-службе патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Прибывшие "копы" выслушали нетрезвого заявителя, 41-летнего жителя Краматорска, по его просьбе пробили данные в базе, и удовлетворили любопытство гражданина - действительно, он находится в активном розыске местным райуправлением полиции за неоднократные кражи.

Как передали патрульные, сообщение от мужчины поступило на спецлинию "102" вчера, 23 ноября - он позвонил и рассказал, что нуждается в консультации.

"Прибыв по месту вызова, патрульные встретились с заявителем. Мужчина был под хмельком и попросил проверить, находится ли он в розыске", - говорится в публикации.

После такой консультации гражданина доставили в Краматорского РУ полиции для выяснения всех обстоятельств.

В Краматорске мужчина, находясь в розыске, сам на себя вызвал патрульных (фото: facebook.com/kramslovpolice)