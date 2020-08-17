Мошенники нагло обманывают пенсионеров на тысячи гривен: раскрыта схема обмана

В Киеве поймали наглых мошенников (коллаж РБК-Украина)

В Киеве поймали воров, которые выманивали из пенсионеров деньги

В Киеве полиция поймала наглых мошенников, которые нагло обманывали пенсионеров, выманивая у них деньги. О новой схеме обмана сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Двое мужчин из России представлялись социальными работниками и обманным путем проникали в квартиры к пенсионерам. Далее они продавали им посуду за 10 тысяч гривен, но уходя прихватывали еще и ценные вещи людей. Об этом инциденте в полицию сообщила обманутая пенсионерка. Правоохранители вышли на след мошенников, благодаря сообщению одного мужчины, который видел дельцов с посудой в Голосеевском районе.

"Передали ориентировку патрульным полицейским, которые через некоторое время остановили авто на Сырецкой. Действующие лица: Волошин Руслан Алексеевич, 07.11.1990, РФ. Козаченко Федор Васильевич, 07.08.1993, РФ", - сказано в сообщении.

Сейчас оба гражданина России в порядке статьи 208 УПК Украины направляются в изолятор. По словам правоохранителей, будет открыто производство по статье 190 УК Украины ( "мошенничество").

В Киеве полиция поймала наглых мошенников

На видео мошенник рассказывает, что проник из РФ в Украину через Гомель. Пограничники его пропустили.

Как мы ранее писали, мошенники в Украине придумали новую схему обмана и используют для своих преступных целей название ПриватБанка.

Также мы сообщали, что в Хмельницком кассир супермаркета разработал собственную схему, с помощью которой он обворовывал своих клиентов.