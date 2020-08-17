Шахраї нахабно дурять пенсіонерів на тисячі гривень: розкрита схема обману

У Києві спіймали зухвалих шахраїв (колаж РБК-Україна)

У Києві впіймали злодіїв, які виманювали з пенсіонерів гроші

У Києві поліція зловила зухвалих шахраїв, які нахабно дурили пенсіонерів, виманюючи у них гроші. Про нову схему обману повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Двоє чоловіків з Росії представлялися соціальними працівниками і обманним шляхом проникали в квартири пенсіонерам. Далі вони продавали їм посуд за 10 тисяч гривень, але йдучи прихоплювали ще й цінні речі людей. Про цей інцидент в поліцію повідомила ошукана пенсіонерка. Правоохоронці вийшли на слід шахраїв, завдяки повідомленням одного чоловіка, який бачив ділків з посудом в Голосіївському районі.

"Передали орієнтування патрульним поліцейським, які через деякий час зупинили авто на Сирецькій. Дійові особи: Волошин Руслан Олексійович, 07.11.1990, РФ. Козаченко Федір Васильович, 07.08.1993, РФ", - сказано в повідомленні.

Зараз обидва громадянина Росії в порядку статті 208 КПК України направлені в ізолятор. За словами правоохоронців, буде відкрито провадження за статтею 190 КК України ( "шахрайство").

У Києві поліція зловила зухвалих шахраїв

На відео шахрай розповідає, що проник з РФ в Україну через Гомель. Прикордонники його пропустили.

Як ми раніше писали, шахраї в Україні придумали нову схему обману і використовують для своїх злочинних цілей назва Приватбанку.

Також ми повідомляли, що у Хмельницькому касир супермаркету розробив власну схему, з допомогою якої він обкрадав своїх клієнтів.