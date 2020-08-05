В Киеве мошенник пытался отобрать квартиру у ветерана АТО: подделал документы

Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинение в мошеннических действиях мужчины, который пытался обманным путем завладеть квартирой ветерана АТО.

При этом данное жилье находится в государственной собственности и было выделено ветерану. Об этом сообщает прокуратура города Киева на своей странице в Facebook.

Следствие установило, что 26 февраля 2020 года мошенник решил завладеть квартирой стоимостью около 2,3 миллиона гривен, которая находится по адресу ул. Генерала Матыкина.

Для этого он предоставил частному нотариусу свидетельство о праве собственности, которое якобы было выдано ему ГП "Укржитлосервис". Однако нотариус получил информацию о том, что данное свидетельство гражданину не выдавалось.

После чего нотариус уведомил о случае мошенничества правоохранителей, которые и задержали мужчину. Позже его личность была установлена. Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева.

В данное время на эту квартиру, выделенную ветерану, наложен арест, поскольку госимущество стало предметом уголовного преступления.

Напомним, аферисты из Сум "развели" квартирантов на 60 тысяч гривен. Ушлые мошенники сначала сдают квартиру, а потом пока никого нет дома - меняют замок на двери и вывозят вещи.

Ранее мошенники придумали новый обман с банковскими картами.