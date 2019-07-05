В Киеве молодую семью бандиты выбросили из квартиры: полиция разводит руками

Бандиты выставили из квартиры в новострое на Осокорках в Киеве молодую семью, предъявив документы, что жилье продано за долги. При этом правоохранители, к которым обратились парень и девушка, просто развели руками и сказали, что ничего не могут сделать. Об этом сообщила пострадавшая девушка Наталья Милевская на своей Facebook-странице.

Наталья пишет, что год назад взяла кредит в 120 тысяч гривен в Кредитном союзе "ЗаРаЗ" под залог квартиры в Киеве (при этом на руки ей дали всего 100 тысяч). Первые пять месяцев выплаты были без просрочек, но потом у девушки начались проблемы со здоровьем и ей пришлось на время оставить работу, так что три месяца кредит она платить не могла.

Тогда к молодым людям пришел представитель кредитной компании. Отметим, что никаких звонков или сообщений о задолженности семья не получала. Представитель компании потребовал оплатить сумму долга 360 тысяч гривен в течение десяти дней.

Для того, чтобы оспорить огромный долг молодая пара обратилась к юристу. Они подали в суд для того, чтобы признать кабальный договор недействительным. Судебное заседание должно состояться 18 июля.

Но уже 3 июля в квартиру постучали. Парень Натальи, Артем Никифоров открыл дверь молодому мужчине. Но их оказалось двое, они оттолкнули молодого человека, ворвались в дом с заявлением, что они от нового владельца пришли осматривать квартиру.

В Киеве бандиты выбросили семью из квартиры (фото: facebook.com/nataliemilevskaya)

Как оказалась, "кредитный союз" через два дня после назначения даты суда продал кому-то картиру за сумму, которая в разы меньше реальной стоимости однокомнатной квартиры в новостройке с полным ремонтом.

При этом у "новых владельцев" была доверенность на 6 человек на пользование квартирой, но судебного решения на выселение семьи из жилья у них не было. Девушка вызвала полицию, но следственно-оперативная группа развела руками и уехала.

"Мол, ждите решения суда, они в квартире на законных основаниях (а как полиция это определила?!)" - пишет Наталья.

После того, как правоохранители уехали, в квартиру ворвалось еще пять человек, которые принялись менять замки. Кроме того нелюди ударили ногой собаку семьи а также заявили: "Собирайте вещи и валите отсюда нах**".

Но пара осталась в своей квартире, в которой все это время пребывали незнакомые люди. При этом двое из них остались в доме на ночь.

В Киеве бандиты выбросили семью из квартиры (фото: facebook.com/nataliemilevskaya)

"Проведя ночь в компании этих отморозков, проснувшись - они нам сообщили, что сейчас приедет главарь их банды Женя и что-то нам предложит. Моего молодого человека попросили выйти на разговор с этим Женей, пообещав пустить обратно в квартиру. Мой парень вышел на разговор. Спустя 5 минут меня взяли и просто вынесли босую из моей квартиры", - пишет отчаявшаяся девушка.

Позже им вынесли и документы, утверждая "Еще докажи, что ты не сама вышла с документами".

Находясь уже вне квартиры молодые люди вновь вызвали полицию и скорую, так как Наталье стало плохо.

"Приехала следственно-оперативная группа, которая написала заявления и тд. В конце развели руками, со словами: "Мы живем в стране, где у бандитов больше прав, чем у потерпевших", - продолжает девушка.

В Киеве бандиты выбросили семью из квартиры (фото: facebook.com/nataliemilevskaya)

В результате молодые люди остались на улице "голые, босые, с собакой. Их приютили друзья. Бандиты вынесли им часть вещей, но в квартире остались их личные вещи, деньги, техника и мебель.

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