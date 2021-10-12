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В Киеве могут ввести жесткий локдаун: названо условие

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Киев, Вторник 12 октября 2021 15:10
В Киеве могут ввести жесткий локдаун: названо условие Фото: Киеву грозит локдаун (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Локдаун в Киеве могут ввести, если в столице будет низкий уровень вакцинированных людей.

О таких мерах предупредила жителей Киева заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, пишет "Вечерний Киев".

Могут ли ввести локдаун

"В столице ежедневно увеличивается количество заболевших и госпитализированных: по состоянию на сегодня заполненность коек в больницах, выделенных для приема больных COVID-19 составляет 44,6%. Чтобы предотвратить возможный локдаун, мы должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет", - сказала Старостенко.

По словам чиновницы, ресурсов для наращивания темпов вакцинации хватает.

"Увеличиваем количество пунктов, делаем максимально удобную логистику, чтобы каждый желающий мог привиться", - отметила она.

Старостенко напомнила, что вакцин достаточно и есть выбор между Coronavac, Pfizer, AstraZenecа.

В Киеве работают 57 мобильных бригад, созданных для выезда на предприятия и в коллективы.

В ТРЦ еженедельно расширяют число пунктов вакцинации, сейчас их уже 22. Еще 117 пунктов прививки работают на базе лечебных учреждений Киева. Также действует центр массовой вакцинации в МВЦ и 21 мини-вакцинальный центр.

Отметим, что если брать всю Украину - то Киев уверенно лидирует в прививочной кампании в Украине.

Как мы ранее писали, украинцев призвали избавляться от домашних врачей-"антиваксов".

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