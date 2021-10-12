В Киеве могут ввести жесткий локдаун: названо условие
Локдаун в Киеве могут ввести, если в столице будет низкий уровень вакцинированных людей.
О таких мерах предупредила жителей Киева заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, пишет "Вечерний Киев".
Могут ли ввести локдаун
"В столице ежедневно увеличивается количество заболевших и госпитализированных: по состоянию на сегодня заполненность коек в больницах, выделенных для приема больных COVID-19 составляет 44,6%. Чтобы предотвратить возможный локдаун, мы должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет", - сказала Старостенко.
По словам чиновницы, ресурсов для наращивания темпов вакцинации хватает.
"Увеличиваем количество пунктов, делаем максимально удобную логистику, чтобы каждый желающий мог привиться", - отметила она.
Старостенко напомнила, что вакцин достаточно и есть выбор между Coronavac, Pfizer, AstraZenecа.
В Киеве работают 57 мобильных бригад, созданных для выезда на предприятия и в коллективы.
В ТРЦ еженедельно расширяют число пунктов вакцинации, сейчас их уже 22. Еще 117 пунктов прививки работают на базе лечебных учреждений Киева. Также действует центр массовой вакцинации в МВЦ и 21 мини-вакцинальный центр.
Отметим, что если брать всю Украину - то Киев уверенно лидирует в прививочной кампании в Украине.
Как мы ранее писали, украинцев призвали избавляться от домашних врачей-"антиваксов".