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У Києві можуть ввести жорсткий локдаун: названо умову

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 15:10
У Києві можуть ввести жорсткий локдаун: названо умову Фото: Києву загрожує локдаун (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Локдаун в Києві можуть ввести, якщо в столиці буде низький рівень вакцинованих людей.

Про такі заходи попередила жителів Києва заступник голови КМДА Ганна Старостенко, пише "Вечірній Київ".

Чи можуть ввести локдаун

"У столиці щодня збільшується кількість хворих і госпіталізованих: станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях, виділених для прийому хворих COVID-19 становить 44,6%. Щоб запобігти можливому локдаун, ми повинні максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає", - сказала Старостенко.

За словами чиновниці, ресурсів для нарощування темпів вакцинації вистачає.

"Збільшуємо кількість пунктів, робимо максимально зручну логістику, щоб кожен бажаючий міг зробити щеплення", - зазначила вона.

Старостенко нагадала, що вакцин достатньо і є вибір між Coronavac, Pfizer, AstraZenecа.

У Києві працюють 57 мобільних бригад, створених для виїзду на підприємства і в колективи.

У ТРЦ щотижня розширюють число пунктів вакцинації, зараз їх вже 22. Ще 117 пунктів щеплення працюють на базі лікувальних установ Києва. Також діє центр масової вакцинації у МВЦ і 21 міні-вакцинальний центр.

Зазначимо, що якщо брати всю Україну - то Київ впевнено лідирує в щеплювальній кампанії в Україні.

Як ми раніше писали, українців закликали позбавлятися від домашніх лікарів - "антиваксів".

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Локдаун
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