У Києві можуть ввести жорсткий локдаун: названо умову
Локдаун в Києві можуть ввести, якщо в столиці буде низький рівень вакцинованих людей.
Про такі заходи попередила жителів Києва заступник голови КМДА Ганна Старостенко, пише "Вечірній Київ".
Чи можуть ввести локдаун
"У столиці щодня збільшується кількість хворих і госпіталізованих: станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях, виділених для прийому хворих COVID-19 становить 44,6%. Щоб запобігти можливому локдаун, ми повинні максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає", - сказала Старостенко.
За словами чиновниці, ресурсів для нарощування темпів вакцинації вистачає.
"Збільшуємо кількість пунктів, робимо максимально зручну логістику, щоб кожен бажаючий міг зробити щеплення", - зазначила вона.
Старостенко нагадала, що вакцин достатньо і є вибір між Coronavac, Pfizer, AstraZenecа.
У Києві працюють 57 мобільних бригад, створених для виїзду на підприємства і в колективи.
У ТРЦ щотижня розширюють число пунктів вакцинації, зараз їх вже 22. Ще 117 пунктів щеплення працюють на базі лікувальних установ Києва. Також діє центр масової вакцинації у МВЦ і 21 міні-вакцинальний центр.
Зазначимо, що якщо брати всю Україну - то Київ впевнено лідирує в щеплювальній кампанії в Україні.
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