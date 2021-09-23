В Киеве митингующим платили за поддержку политсилы по 400 гривен: момент попал на видео

На кадрах можно увидеть, как митингующим платят за поддержку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" по 400 гривен.

Денежные купюры раздавал людям молодой человек в белой куртке, вокруг которого собрались граждане - участники акции протеста.

Происходящее попало в объектив представителя СМИ там же на месте, после чего соответствующее видео было опубликовано.

"Парень делает это с испуганным лицом и как бы незаметно, а девушка с блокнотом записывает, кому они заплатили", - отмечается в публикации.

Видео: в Киеве гражданам платили по 400 гривен за участие в митинге ОПЗЖ