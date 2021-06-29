Стычки между полицией и ФОПами в Киеве: пострадавших нет

В Киеве сегодня произошли столкновения между правоохранителями и представителями движения SaveФОП . В результате никто не пострадал, задержанных также нет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции .

Полиция сообщила о стычке в Киеве. В результате никто не пострадал.

Акция продолжается, на месте находятся сотрудники полиции, которые следят за правопорядком.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать в исполнении ими служебных обязанностей.

Фото: в Киеве протестуют представители SaveФОП (kyiv.npu.gov.ua)

Отметим, что первая стычка между правоохранителями и предпринимателями произошла на Майдане Независимости.

Протестующие собрались пройтись маршем с гробом и ритуальными венками к Офису президента и Верховной раде, но правоохранители заблокировали путь.