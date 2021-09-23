У Києві мітингувальникам платили за підтримку політсили по 400 гривень: момент потрапив на відео

У центрі Києва біля будівлі Верховної Ради 23 вересня відбулося три мітинги: активістів руху SaveФОП, під час акції яких сталися сутички з поліцією, а також представників ГО "АвтоЄвроСила" (теж не без штовханини) і прихильників ОПЗЖ. При цьому поціновувачам даної політсили роздавали гроші за участь у заході.
Момент передачі грошової винагороди симпатикам ОПЗЖ зняв на відео кореспондент видання "Телеграф" Ян Доброносов.
На кадрах можна побачити, як мітингувальникам платять за підтримку партії "Опозиційна платформа - За життя" по 400 гривень.
Грошові купюри роздавав людям молодий чоловік у білій куртці, навколо якого зібралися громадяни - учасники акції протесту.
Те, що відбувається, потрапило в об'єктив представника ЗМІ там же на місці, після чого відповідне відео було опубліковано.
"Хлопець робить це з переляканим обличчям і як би непомітно, а дівчина з блокнотом записує, кому вони заплатили", - зазначається в публікації.
Відео: у Києві громадянам платили по 400 гривень за участь у мітингу ОПЗЖ
Нагадаємо, раніше в Харкові журналісти провели експеримент і організували фейковий мітинг, на якому всім бажаючим за тисячу гривень запропонували підтримати "кандидата в президенти" Анатолія Онопрієнка. У підсумку більше сотні людей агітували за померлого в 2013 році сумнозвісного серійного маніяка, який убив 52 людини. Мітингувальники, очевидно, про це не знали, і не хотіли цікавитися, кого підтримують за гроші.