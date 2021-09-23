У Києві мітингувальникам платили за підтримку політсили по 400 гривень: момент потрапив на відео

На кадрах можна побачити, як мітингувальникам платять за підтримку партії "Опозиційна платформа - За життя" по 400 гривень.

Грошові купюри роздавав людям молодий чоловік у білій куртці, навколо якого зібралися громадяни - учасники акції протесту.

Те, що відбувається, потрапило в об'єктив представника ЗМІ там же на місці, після чого відповідне відео було опубліковано.

"Хлопець робить це з переляканим обличчям і як би непомітно, а дівчина з блокнотом записує, кому вони заплатили", - зазначається в публікації.

Відео: у Києві громадянам платили по 400 гривень за участь у мітингу ОПЗЖ