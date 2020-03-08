В Киеве на Михайловскую площадь принесли гроб: что происходит (видео)

8 марта в Киеве на Михайловскую площадь принесли гроб (коллаж: РБК-Украина)

8 марта активистки принесли на Михайловскую площадь гроб со странной надписью

8 марта в Киеве на Михайловской площади проходят одновременно параллельно друг другу несколько акций. Активистки принесли на демонстрацию гроб. Представители разных активистских организаций выступают на площади за разные ценности нашего общества.

В 10 часов на Михайловской площади начались первые демонстрации. Там собрались активисты (преимущественно мужчины), которые выступают против абортов. Спустя полтора часа на площади начали собираться активистки фемен, которые анонсировали там ежегодный Марш женщин. Об этом сообщает "Информатор".

Как сообщается, к 12 часам на акцию принесли гроб. На Михайловскую площадь пришла "третья сторона" – организация "Срібло Троянди" (Серебро Розы – рус.). Это группа девушек в черном, которые пришли на Марш Женщин, чтобы "похоронить" феминизм. По их словам, они не поддерживают ни одну из акций, имеют свое независимое мнение. Под звуки похоронного марша они положили гроб на землю, кидали на него розы.

Активистки "Срібло Троянди" принесли гроб на Михайловскую площадь (фото: Информатор)

Активистки организации "Срібло Троянди" на своей официальной страничке они пишут, что поздравлять женщин с 8 марта — ошибка. И называют праздник "пролетарским днем женщин-работниц".

8 марта в Киеве на Михайловскую площадь принесли гроб

"Сегодня украинцы в который раз совершат ошибку, поздравляя своих жен, матерей и сестер с 8 марта. Созданный на территории Союза как пролетарский день женщин-работниц, более чем красноречивый, так называемый "праздник", к сожалению, прочно вплелся в узоры настоящего. Победа социалистического лагеря во Второй мировой войне ознаменовала начало новой кровавой идеологии, а любые послевоенные метаморфозы в политической или социальной жизни стран является лишь ее последствиями. Закат Европы все более кровавый, а ее пустыни распространяются сами по себе с невероятной скоростью. Так называемая "борьба за права женщин" не является исключением, а даже одним из основных инструментов планомерного уничтожения и мужчин, и женщин", - считают активистки.

Также в сообществе заявили, что акции за права женщин уничтожают женщин, мужчин и институт семьи.

"Наши с вами соотечественницы медленно, но уверенно усваивают западноевропейскую матчасть этому вопросу. Марши, демонстрации, акции часто сопровождаются откровенно антигуманными и сепаратистскими лозунгами, уже давно не новость. Но хотят украинцы "целебной" западной панацеи в виде уничтожения пола, мужчины, женщины, семьи и в конце концов самого человека? Готовы ли они отказаться от собственной традиции? Но стоит ли праздновать 8 марта, праздник, манифестирует и легитимизирует ложь, ненависть и слабость?" – подытожили активистки.

Скриншот (facebook.com/sriblo.troyandy)

Напомним, что ранее Зеленский рассказал, как празднует 8 марта.