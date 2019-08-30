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У Києві водій Mersedes збив дівчину на переході: нові деталі смертельної ДТП

STYLERПодії    30.08.2019 - 18:22
У Києві водій Mersedes збив дівчину на переході: нові деталі смертельної ДТП
Mersedes збив дівчину на переході в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Водій Mersedes покинув машину і втік з місця страшної аварії

Водій Mersedes на величезній швидкості збив дівчину на пішохідному переході в Києві неподалік від станції метро Академмістечко. Швидкість авто була такою, що воно зупинилось лише за кількасот метрів - вже на наступному перехресті. Від удару потерпілій відірвало ногу та інші кінцівки.

Водій покинув автомобіль і втік з місця ДТП, яка сталася 20 серпня, не дочекавшись приїзду медиків і поліції. Чоловік, який був за кермом Mersedes, і досі перебуває в розшуку. Правоохоронці опублікували його фото з проханням повідомити про його місцезнаходження.

У Києві водій Mersedes збив дівчину на переході: нові деталі смертельної ДТП

Mersedes збив дівчину на переході в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Винуватцем страшної аварії виявився 40-річний Кулматов Рахмонжон Кундузович. Наразі його місцезнаходження невідоме.

За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого".

Правоохоронці звернулися до небайдужих громадян з проханням повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного за телефонами 271-99-22 або 102.

У Києві водій Mersedes збив дівчину на переході: нові деталі смертельної ДТП

Підозрюваний у скоєнні ДТП у Києві (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Раніше ми писали, що у справі ДТП з тещею шоумена Сергія Притули виявили нові дивацтва. Адвокат потерпілих матері і дитини, на яких 59-річна Лілія Сопельник вчинила наїзд в Києві, розповів про нові обставини інциденту.

Також повідомлялося, що справа про вбивство 22-річного таксиста в Києві, якому перерізали горло і викинули з авто, розкрита. Вбивцями виявилося подружжя з Молдови, а під час скоєння злочину в машині знаходилася їхня чотиримісячна дитина.

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