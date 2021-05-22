В Киеве на Майдане парень справил нужду в фонтан: видео дикой выходки

Парню делали замечание, но тот решил не отвлекаться от процесса, и игнорировал возмущенные возгласы других.

"Писающий мальчик" образовался в центре столицы ночью.

Никаких правоохранителей, которые могли бы обратить внимание на хулиганство и должным образом отреагировать, рядом не оказалось.

"Похоже, что среди молодежи в Киеве происходит какой-то челлендж на самый де**льный поступок. Ну, как это можно объяснить?" - возмущается автор публикации.

Видео: в Киеве на Майдане мужчина помочился в фонтан

В сети очень гневно отреагировали на наглую дикую выходку молодого человека, при этом несколько критических "приветов" досталось и оператору - мол, можно было более активно вмешаться.