У Києві на Майдані хлопець справив нужду у фонтан: відео дикої витівки

У Києві молодий чоловік відзначився дикою витівкою, справивши нужду прямо у фонтан на Майдані Незалежності. Інцидент зняв на відео перехожий, після чого кадри потрапили в мережу.
Ролик опублікований 22 травня на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Молодику робили зауваження, але той вирішив не відволікатися від процесу, і ігнорував обурені вигуки інших.
"Пісяючий хлопчик" утворився в центрі столиці вночі.
Жодних правоохоронців, які могли б звернути увагу на хуліганство і належним чином відреагувати, поруч не виявилося.
"Схоже, що серед молоді в Києві відбувається якийсь челендж на найде**льніший вчинок. Ну, як це можна пояснити?" - обурюється автор публікації.
Відео: у Києві на Майдані чоловік помочився у фонтан
У мережі дуже гнівно відреагували на нахабну дику витівку молодої людини, при цьому кілька критичних "привітів" дісталося й оператору - мовляв, можна було більш активно втрутитися.
Нагадаємо, що близько місяця тому подібний інцидент теж мав місце, але тоді чоловік, який вирішив справити нужду на Майдані, отримав миттєву розплату за дії.
Також ми писали про те, що восени в Києві п'яний студент осквернив пам'ятники Героїв Небесної Сотні, але незабаром його вирахували та затримали, відрахували з вишу, а сам хлопець на відео вибачився за мерзенну витівку. Додамо, що на вандала, який справив нужду прямо на алеї перед портретами загиблих на Майдані, тоді було відкрито кримінальну справу за ч.1 ст. 296 (хуліганство) КК.