В Киеве мать позволила ребенку играться на льдине: видео сильно разгневало сеть

В Киеве поступок женщины сильно разгневал пользователей сети. Дело в том, что мама позволила своему ребенку играться на льдине, а сама в это время стояла на берегу и разговаривала по телефону.

Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook .

На видео, которое было снято на Русановке, видно, как ребенок играется на льдине и его маму абсолютно не смущает, что ребенок может уйти под воду.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Пользователи сети гневно прокомментировали данный инцидент.