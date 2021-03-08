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В Киеве мать позволила ребенку играться на льдине: видео сильно разгневало сеть

Автор: Styler

В Киеве поступок женщины сильно разгневал пользователей сети. Дело в том, что мама позволила своему ребенку играться на льдине, а сама в это время стояла на берегу и разговаривала по телефону.

Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

На видео, которое было снято на Русановке, видно, как ребенок играется на льдине и его маму абсолютно не смущает, что ребенок может уйти под воду.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Пользователи сети гневно прокомментировали данный инцидент.

  • Да уж, мать года;
  • Моя бы мама, увидев это (даже боюсь представить!!! Нам нельзя было подпрыгнуть) ужаснулась. Может поэтому я выросла без единой травмы, никогда не болела даже ангиной!
  • Я бы вызвала полицию и показала видео;
  • Если бы не дай бог дитя провалилось, то маманя так же невозмутимо продолжала бы разговаривать по телефону;
  • Притопить захотела ??! Я в шоке!
  • Да это няня скорее всего. Я свою псинку не пускаю гулять на лед, переживаю - мало ли что. Мать просто не может быть настолько халатной к своим детям;
  • Льдину от берега оттолкнуть забыла;
  • Каждый враг сам себе;
  • У нас на Русановке вообще любят гулять по льду и ловить рыбу в плюсовую погоду;
  • В мамонтенка решила поиграть?
  • В больницу ее.
  • Оскара за озвучку и пендаля маме;
  • Там не пендаля там конкретно головку лечить надо.

Напомним, в Херсоне двух детей отнесло на льдине на средину Днепра.

Мы также писали о том, что под Днепром пьяная мать избила и выгнала детей на улицу.

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