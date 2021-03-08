В Киеве мать позволила ребенку играться на льдине: видео сильно разгневало сеть
В Киеве поступок женщины сильно разгневал пользователей сети. Дело в том, что мама позволила своему ребенку играться на льдине, а сама в это время стояла на берегу и разговаривала по телефону.
Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
На видео, которое было снято на Русановке, видно, как ребенок играется на льдине и его маму абсолютно не смущает, что ребенок может уйти под воду.
Видео можно посмотреть по этой ссылке.
Пользователи сети гневно прокомментировали данный инцидент.
- Да уж, мать года;
- Моя бы мама, увидев это (даже боюсь представить!!! Нам нельзя было подпрыгнуть) ужаснулась. Может поэтому я выросла без единой травмы, никогда не болела даже ангиной!
- Я бы вызвала полицию и показала видео;
- Если бы не дай бог дитя провалилось, то маманя так же невозмутимо продолжала бы разговаривать по телефону;
- Притопить захотела ??! Я в шоке!
- Да это няня скорее всего. Я свою псинку не пускаю гулять на лед, переживаю - мало ли что. Мать просто не может быть настолько халатной к своим детям;
- Льдину от берега оттолкнуть забыла;
- Каждый враг сам себе;
- У нас на Русановке вообще любят гулять по льду и ловить рыбу в плюсовую погоду;
- В мамонтенка решила поиграть?
- В больницу ее.
- Оскара за озвучку и пендаля маме;
- Там не пендаля там конкретно головку лечить надо.