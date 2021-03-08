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У Києві мати дозволила дитині гратися на крижині: відео дуже розгнівало мережу

Автор: Styler

У Києві вчинок жінки сильно розгнівався користувачів мережі. Річ у тім, що мама дозволила своїй дитині гратися на крижині, а сама в цей час стояла на березі і розмовляла телефоном.

Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

На відео, яке було знято на Русанівці, видно, як дитина грається на крижині і його маму абсолютно не бентежить, що дитина може піти під воду.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

Користувачі мережі гнівно прокоментували даний інцидент.

  • Так, мати року;
  • Моя б мама, побачивши це (навіть боюся уявити !!! Нам не можна було підстрибнути) жахнулася. Може тому я виросла без єдиної травми, ніколи не хворіла навіть ангіною!
  • Я б викликала поліцію і показала відео;
  • Якби не дай бог дитя провалилося, то маманя так само незворушно продовжувала б розмовляти телефоном;
  • Притопити захотіла ??! Я в шоці!
  • Так це няня швидше за все. Я свою псинку не пускаю гуляти на лід, переживаю - хіба мало що. Мати просто не може бути настільки недбалою до своїх дітей;
  • Крижину від берега відштовхнути забула;
  • Кожен ворог сам собі;
  • У нас на Русанівці взагалі люблять гуляти по льоду і ловити рибу в плюсову погоду;
  • У мамонтеня вирішила пограти?
  • До лікарні її.
  • Оскара за озвучку і пенделя мамі;
  • Там не пенделя там конкретно головку лікувати треба.

Нагадаємо, в Херсоні двох дітей віднесло на крижині на середину Дніпра.

Ми також писали про те, що під Дніпром п'яна мати побила та вигнала дітей на вулицю.

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