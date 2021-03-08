У Києві мати дозволила дитині гратися на крижині: відео дуже розгнівало мережу
У Києві вчинок жінки сильно розгнівався користувачів мережі. Річ у тім, що мама дозволила своїй дитині гратися на крижині, а сама в цей час стояла на березі і розмовляла телефоном.
Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
На відео, яке було знято на Русанівці, видно, як дитина грається на крижині і його маму абсолютно не бентежить, що дитина може піти під воду.
Відео можна подивитися за цим посиланням.
Користувачі мережі гнівно прокоментували даний інцидент.
- Так, мати року;
- Моя б мама, побачивши це (навіть боюся уявити !!! Нам не можна було підстрибнути) жахнулася. Може тому я виросла без єдиної травми, ніколи не хворіла навіть ангіною!
- Я б викликала поліцію і показала відео;
- Якби не дай бог дитя провалилося, то маманя так само незворушно продовжувала б розмовляти телефоном;
- Притопити захотіла ??! Я в шоці!
- Так це няня швидше за все. Я свою псинку не пускаю гуляти на лід, переживаю - хіба мало що. Мати просто не може бути настільки недбалою до своїх дітей;
- Крижину від берега відштовхнути забула;
- Кожен ворог сам собі;
- У нас на Русанівці взагалі люблять гуляти по льоду і ловити рибу в плюсову погоду;
- У мамонтеня вирішила пограти?
- До лікарні її.
- Оскара за озвучку і пенделя мамі;
- Там не пенделя там конкретно головку лікувати треба.