У Києві мати дозволила дитині гратися на крижині: відео дуже розгнівало мережу

У Києві вчинок жінки сильно розгнівався користувачів мережі. Річ у тім, що мама дозволила своїй дитині гратися на крижині, а сама в цей час стояла на березі і розмовляла телефоном.

На відео, яке було знято на Русанівці, видно, як дитина грається на крижині і його маму абсолютно не бентежить, що дитина може піти під воду.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

Користувачі мережі гнівно прокоментували даний інцидент.