В Киеве мать-передозница ездит с малышом в транспорте: на это больно смотреть (видео)

Отмечается, что женщину под кайфом с ребенком заметили в маршрутке 5К+7.

"Мамашка-передозница.Мать явно находится под наркотическими веществами. По словам свидетеля, ее кидало по всей маршрутке. Ребенок на это особо внимания не обращает, видимо, уже не первый раз при нем такие приходы, и сам ходит по салону", - сказано в сообщении.

В комментариях украинцы пожалели ребенка такой горе-матери и отметили, что автор должен был не снимать видео, а сообщить в органы опеки, чтобы эту женщину лишили родительских прав.