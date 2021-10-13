У Києві мати-передозниця їздить з малюком у транспорті: на це боляче дивитися (відео)

Відзначається, що жінку під кайфом з дитиною помітили в маршрутці 5к+7.

"Мамашка - передозниця .Мати явно перебуває під наркотичними речовинами. За словами свідка, її кидало по всій маршрутці. Дитина на це особливо уваги не звертає, мабуть, вже не перший раз при ньому такі приходи, і сама ходить по салону", - сказано в повідомленні.

У коментарях українці пошкодували дитину такої горе-матері і зазначили, що автор повинен був не знімати відео, а повідомити в органи опіки, щоб цю жінку позбавили батьківських прав.