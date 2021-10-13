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В Киеве мать-передозница ездит с малышом в транспорте: на это больно смотреть (видео)

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Киев, Среда 13 октября 2021 13:29
В Киеве мать-передозница ездит с малышом в транспорте: на это больно смотреть (видео) В Киеве женщина под кайфом ездит с ребенком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в транспорте жители наблюдали печальную картину - женщина с ребенком была в неадекватном состоянии. Судя по всему, мать малыша перебрала с тяжелыми наркотиками. Это видно невооруженным глазом.

Видео с горе-матерью опубликовали в Telegram-канале Киева Оперативного.

Отмечается, что женщину под кайфом с ребенком заметили в маршрутке 5К+7.

"Мамашка-передозница.Мать явно находится под наркотическими веществами. По словам свидетеля, ее кидало по всей маршрутке. Ребенок на это особо внимания не обращает, видимо, уже не первый раз при нем такие приходы, и сам ходит по салону", - сказано в сообщении.

В комментариях украинцы пожалели ребенка такой горе-матери и отметили, что автор должен был не снимать видео, а сообщить в органы опеки, чтобы эту женщину лишили родительских прав.

  • Вместо того, чтобы снимать..нужно было вызвать полицию.
  • Как жаль ребенка!
  • Бедный ребенок. Нужно было вызвать полицию, чем раньше заберут ребенка, тем лучше.
  • Забрать ребенка!
  • Забрали бы в больницу до выяснения обстоятельств, а потом бы лишили ее материнских прав, вот что поменялось бы.

Как мы ранее писали, в Киеве пьяная горе-мать спала на улице, а рядом плакал ее сын.

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