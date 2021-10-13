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У Києві мати-передозниця їздить з малюком у транспорті: на це боляче дивитися (відео)

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 13:29
У Києві мати-передозниця їздить з малюком у транспорті: на це боляче дивитися (відео) У Києві жінка під кайфом їздить з дитиною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві в транспорті жителі спостерігали сумну картину - жінка з дитиною була в неадекватному стані. Судячи з усього, мати малюка перебрала з важкими наркотиками. Це видно неозброєним оком.

Відео з горе-матір'ю опублікували в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Відзначається, що жінку під кайфом з дитиною помітили в маршрутці 5к+7.

"Мамашка - передозниця .Мати явно перебуває під наркотичними речовинами. За словами свідка, її кидало по всій маршрутці. Дитина на це особливо уваги не звертає, мабуть, вже не перший раз при ньому такі приходи, і сама ходить по салону", - сказано в повідомленні.

У коментарях українці пошкодували дитину такої горе-матері і зазначили, що автор повинен був не знімати відео, а повідомити в органи опіки, щоб цю жінку позбавили батьківських прав.

  • Замість того, щоб знімати..потрібно було викликати поліцію.
  • Як шкода дитини!
  • Бідна дитина. Потрібно було викликати поліцію, чим раніше заберуть дитину, тим краще.
  • Забрати дитину!
  • Забрали б в лікарню до з'ясування обставин, а потім би позбавили її материнських прав, ось що змінилося б.

Як ми раніше писали, в Києві п'яна горе-мати спала на вулиці, а поруч плакав її син.

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