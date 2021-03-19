В Киеве мать морила голодом 6-летнего ребенка: двери в квартиру пришлось выламывать (видео)

В полицию позвонили жители дома на улице Осиповского в Подольском районе столицы. Они сообщили, что из квартиры 32-летней женщины доносятся жуткие крики и рассказали, что там проживает 6-летняя девочка. Они были обеспокоены безопасностью ребенка.

По указанному адресу выехали патрульные полицейские, которые попытались пообщаться с женщиной через закрытые двери. Хозяйка квартиры категорически отказалась открыть дверь сотрудникам полиции и нецензурно выражалась в их адрес. Патрульные заметили с улицы, что все окна в квартире открыты настежь, а это явно сигнализировало о том, что ребенок находится в опасности. Полицейским пришлось выламывать дверь в квартиру.

Там они обнаружили 32-летнюю женщину в невменяемом состоянии и 6-летнюю девочку. Ребенок признался, что уже несколько суток ничего не ел и не посещал школу. В квартире полицейские обнаружили жуткий бардак и абсолютно пустой холодильник.

На место происшествия вызвали медиков, которые осмотрели девочку и в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу. Маму девочки забрала специализированная бригада в другое медучреждение.

Дальнейшую судьбу ребенка будут решать социальные службы. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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