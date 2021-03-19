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У Києві мати морила голодом 6-річну дитину: двері у вкартиру довелося виламувати (відео)

Автор: Анна Шиканова

У Києві мати морила голодом свою 6-річну дочку. Дівчинка не ходила до школи й у квартирі поліція виявила страшний бардак, відкриті вікна і повну відсутність їжі.

Деталі повідомили сюжеті Національної поліції міста Києва.

В поліцію зателефонували жителі будинку на вулиці Осиповського в Подільському районі столиці. Вони повідомили, що з квартири 32-річної жінки доносяться страшні крики та розповіли, що там проживає 6-річна дівчинка. Вони були стурбовані безпекою дитини.

За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, які спробували поспілкуватися з жінкою через закриті двері. Господиня квартири категорично відмовилася відкрити двері співробітникам поліції й нецензурно висловлювалася в їхню адресу. Патрульні помітили з вулиці, що всі вікна у квартирі відкриті навстіж, а це явно сигналізувало про те, що дитина в небезпеці. Поліцейським довелося виламувати двері у квартиру.

Там вони виявили 32-річну жінку в неадекватному стані та 6-річну дівчинку. Дитина зізналася, що вже кілька днів нічого не їла і не відвідувала школу. У квартирі поліцейські виявили страшний бардак і абсолютно порожній холодильник.

На місце події викликали медиків, які оглянули дівчинку й у задовільному стані госпіталізували у лікарню. Маму дівчинки забрала спеціалізована бригада в іншу медустанову.

Подальшу долю дитини будуть вирішувати соціальні служби. Зараз проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

У Києві мати морила голодом 6-річну доньку

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Запоріжжям смерть замерз 5-місячний малюк.

А також розповідали про те, що у Дніпрі п'яна мати побила та вигнала на вулицю двох малюків.

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