Под Днепром пьяная мать избила и выгнала детей на улицу: малыши бродили неприкаянные 8 часов

В Днепропетровской области пьяная мать избила двух дочерей и выгнала их на улицу. Девочек на улице заметили прохожие и вызвали полицию.

На улице поселка Хуторо-Губиниха прохожие заметили двух девочек – 2 и 7 лет, которые были одеты не по погоде. Жители сразу позвонили полицейскому офицеру.

"К полицейскому офицеру Подгородненской ОТГ поступил звонок от одной из жительниц села Хуторо-Губиниха, которая сообщила, что соседи привели к ней двух девочек, 2 и 7 лет. Они были одеты не по погоде, грязные, мокрые и голодные. Старшая девочка рассказала, что мама их избила и выгнала из дома еще около 8 утра, так как была очень пьяна", - говорится в сообщении.

Детей заметили уже ближе к вечеру и получается, что сестрички провели на улице почти 8 часов.

На место происшествия выехали сотрудники службы по делам детей и отдела Ювенальной превенции Новомосковского РВП. На горе-мать составили два протокола по ст. 184 КУоАП. Когда полиция приехала домой к матери – та понятия не имела, где находятся ее дети.

Девочек изъяли и отправили в Новомосковскую центральную районную больницу. А судьбу сестричек и их матери в ближайшее время будут решать на заседании горсовета.