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В Киеве массово "зачистили" МАФы: где больше не будет киосков

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 12 мая начали массово сносить МАФы. Киоски без предупреждения убрали возле станции метро "Арсенальная" и "Лыбидская".

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"В переходе на станции метро Лыбидской Благоустрий снес МАФы. Поддерживаете?" - подписал фото автор поста.

В переходе на "Лыбидской" снесли МАФы (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Также в этот день киоски снесли без предупреждения и в переходе на "Арсенальной".

"Еще один демонтаж МАФов состоялся в подземном переходе возле станции метро Арсенальная. Похоже, Благоустрий начал довольно активно работать", - сказано в сообщении.

В Киеве на "Арсенальной" демонтировали киоски (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу демонтажа киосков. Одни считают, что это правильное решение, другие же уверены, что люди потеряли работу.

  • Підтримую. Маю думку, що торгівельну діяльність в підземних переходах потрібно взагалі припинити. Бо це є небезпечно для людей. Але навіщо ви тьотю Катю з "кравчучкою" та пиріжками прибрали? Вона ж на вулиці торгувала.
  • Везде бы так... особенно Житомирская и Политех.
  • На всі 100%. Давно пора. Маршрутки, мафи та реклама по місту це серйозні проблеми Києва. А з кривими воділами вже і таксі це теж проблема! Потрібне державне офіційне таксі. Як у штатах!
  • Да на Харьковской тоже снесли, а сейчас еще хуже. Торгаши с помидорами, колбасами, да носками с трусами разложились.
  • Зачем? Что вы благоустроили? Сколько людей потеряли работу? Просто элементарная перепродажа мест..

Как мы ранее писали, в Киеве начали массово убирать МАФы.

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