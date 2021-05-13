В Киеве массово "зачистили" МАФы: где больше не будет киосков

В Киеве 12 мая начали массово сносить МАФы. Киоски без предупреждения убрали возле станции метро "Арсенальная" и "Лыбидская".
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
"В переходе на станции метро Лыбидской Благоустрий снес МАФы. Поддерживаете?" - подписал фото автор поста.
В переходе на "Лыбидской" снесли МАФы (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Также в этот день киоски снесли без предупреждения и в переходе на "Арсенальной".
"Еще один демонтаж МАФов состоялся в подземном переходе возле станции метро Арсенальная. Похоже, Благоустрий начал довольно активно работать", - сказано в сообщении.
В Киеве на "Арсенальной" демонтировали киоски (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу демонтажа киосков. Одни считают, что это правильное решение, другие же уверены, что люди потеряли работу.
Підтримую. Маю думку, що торгівельну діяльність в підземних переходах потрібно взагалі припинити. Бо це є небезпечно для людей. Але навіщо ви тьотю Катю з "кравчучкою" та пиріжками прибрали? Вона ж на вулиці торгувала.
Везде бы так... особенно Житомирская и Политех.
На всі 100%. Давно пора. Маршрутки, мафи та реклама по місту це серйозні проблеми Києва. А з кривими воділами вже і таксі це теж проблема! Потрібне державне офіційне таксі. Як у штатах!
Да на Харьковской тоже снесли, а сейчас еще хуже. Торгаши с помидорами, колбасами, да носками с трусами разложились.
Зачем? Что вы благоустроили? Сколько людей потеряли работу? Просто элементарная перепродажа мест..