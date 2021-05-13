У Києві масово "зачистили" МАФи: де більше не буде кіосків

"У переході на станції метро "Либідській" Благоустрій зніс МАФи. Підтримуєте?"- підписав фото автор поста.

У переході на "Либідській" знесли МАФи (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Також в цей день кіоски знесли без попередження і в переході на"Арсенальній".

"Ще один демонтаж МАФів відбувся в підземному переході біля станції метро Арсенальна. Схоже, Благоустрій почав досить активно працювати", - сказано в повідомленні.

У Києві на "Арсенальній" демонтували кіоски (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях українці висловили свою думку з приводу демонтажу кіосків. Одні вважають, що це правильне рішення, інші ж впевнені, що люди втратили роботу.