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У Києві масово "зачистили" МАФи: де більше не буде кіосків

Автор: Людмила Жукова

У Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро "Арсенальна"та "Либідська".

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"У переході на станції метро "Либідській" Благоустрій зніс МАФи. Підтримуєте?"- підписав фото автор поста.

У переході на "Либідській" знесли МАФи (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Також в цей день кіоски знесли без попередження і в переході на"Арсенальній".

"Ще один демонтаж МАФів відбувся в підземному переході біля станції метро Арсенальна. Схоже, Благоустрій почав досить активно працювати", - сказано в повідомленні.

У Києві на "Арсенальній" демонтували кіоски (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях українці висловили свою думку з приводу демонтажу кіосків. Одні вважають, що це правильне рішення, інші ж впевнені, що люди втратили роботу.

  • Підтримую. Маю думку, що торговельну діяльність в підземних переходах потрібно взагалі припинити. Бо це є небезпечно для людей. Але навіщо ви тьотю Катю з "кравчучкою" та пирожками прибрали? Вона ж на вулиці торгувала.
  • Скрізь би так... особливо Житомирська I Політех.
  • На всі 100%. Давно пора. Маршрутки, МАФи та реклама по місту це серйозні проблеми Києва. А з кривими воділами вже і таксі це теж проблема! Потрібне державне офіційне таксі. Як у штатах!
  • Та на Харківській теж знесли, а зараз ще гірше. Торгаші з помідорами, ковбасами, та шкарпетками з трусами розклалися.
  • Навіщо? Що ви упорядкували? Скільки людей втратили роботу? Просто елементарна перепродаж місць..

Як ми раніше писали, у Києві почали масово прибирати МАФи.

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