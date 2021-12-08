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В Киеве машина въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим: видео необычной аварии

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Киев, Среда 08 декабря 2021 16:53
В Киеве машина въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим: видео необычной аварии В Киеве неуправляемая машина въехала в мусоровоз (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве произошло необычное ДТП. В частности, легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел 8 декабря на улице Ревуцкого.

"Летел водитель Toyota. В один момент рулевой влетел в большую лужу и полностью облил прохожего. Тот в ответ решил стукнуть по машине. Водитель мгновенно выскочил и полез в драку с пешеходом", - говорится в сообщении.

Однако, когда водитель выбежал из машины, то она покатилась и въехала в мусоровоз.

В комментариях пользователи удивлены поступку водителя.

  • Карма быстро догнала;
  • Какие злые люди;
  • Интересная ситуация. Неужели нельзя было мирно все решить;
  • Быстро же него карма догнала.

Ранее мы сообщали, что под Кропивницким школьник избил одноклассницу на глазах у всего класса.

Также мы писали, что в ресторане Киева двое мужчин устроили драку и ранили посетителей.

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