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У Києві маршрутку "затопило" під час дощу: на пасажирів вода лилася зі стелі (відео)

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Київ, Вівторок 07 грудня 2021 16:28
У Києві маршрутку "затопило" під час дощу: на пасажирів вода лилася зі стелі (відео) У Києві в маршрутці вода лилася з дірок і стелі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві помітили маршрутний автобус, у якому пасажирів під час руху заливало дощем через дірки в стелі.

Відео опублікували в Telegram-каналі Типовий Київ.

Так, інцидент стався у маршрутці № 507.

На опублікованому ролику видно, що вода буквально струмком тече на сидіння транспорту та голови людей.

"На відео ви можете побачити, що ціни на проїзд піднімають не дарма. Це диво прямо зараз курсує маршрутом № 507", – повідомляють у спільноті.

Зазначимо, що вартість проїзду становить 8 гривень.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що така ситуація не тільки у цій маршрутці.

  • Автобус з джакузі;
  • Вони що з розуму зійшли? Невже не можна зробити вікно, ремонт якого коштує 200 грн;
  • Таке вже не перший рік і не тільки на цьому маршрутному таксі;
  • Для нашого транспорту це вже нормально;
  • Така ж ситуація і в 16 тролейбусі та 558 маршрутці;
  • Ну тепер за це потрібно буде ще й 20 гривень платити.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві водій викинув грубого пасажира з автобуса і побив.

Також ми писали, що у Києві хлопець причепився до тролейбуса і так проїхався по місту.

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