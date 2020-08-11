В Киеве у маршрутки отлетели колеса прямо на ходу: видео инцидента

В Киеве на Северном мосту у маршрутки сломалась задняя ось и вылетела вместе с двумя задними колесами с левой стороны. Инцидент произошел во вторник, 11 августа, около 11 часов дня.

После того как колеса маршрутки отвалились, они отлетели в сторону и повредили автомобиль Renault. К счастью, в этой дорожной аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

На водителя маршрутного транспортного средства были составлены материалы по ст.124 (совершение ДТП).

Пользователи сети сетуют, что транспорт находится в плачевном состоянии, и законодательно отсутствует техосмотр для транспортных средств.

Напомним, в Одесской области водитель маршрутки, из которой выпала женщина и потом погибла, и далее может управлять транспортным средством. Трагедия произошла еще в 2018 году с 41-летней Еленой Василенко в селе Нерубайское.

Водитель своей вины не признал, и заявил, что женщина сама запрыгнула через аварийный выход. Однако семье он материально помогал. Суд квалифицировал действия маршрутчика как грубое нарушение правил эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

И хотя по решению суда водитель все же виноват, у него не отобрали удостоверение и не запретили заниматься перевозкой пассажиров.

Ранее в Киеве маршрутчик протаранил троллейбус из-за "погони за пассажирами".