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В Киеве маршрутка "сменила резину" прямо на ходу (видео)

Автор: Людмила Жукова

Маршрутки в Киеве уже давно сыскали себе лихую славу. Они постоянно ломаются, людей в них много. На этот раз у этого транспортного средства отвалилось колесо прямо на ходу.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Подробности инцидента

Отмечается, что все произошло на улице Щербаковского в Шевченковском районе столицы.

"Никогда такого не было и вот снова – у маршрутки отпали колеса. Что там по техосмотру?" - иронично подписал видео автор.

Смотрите на видео сами, как все происходило.

Реакция украинцев

В комментариях люди начали шутить, что у маршруток только сейчас наступила осень и они меняют резину.

  • Это маршруточная осень - сбрасывает летнюю резину перед холодами.
  • Все маршрутки проходят техосмотр. Только от этого ничего не меняется. Единственное, что из-за подобных случаев его сделают обязательным для всех. И что самое обидное - ситуация тоже не изменится.
  • Эта та что целый день с открытыми поломанными дверьми ездит?
  • Все нормально с техоглядом. Планируют внедрить для всех.

Как мы ранее писали, в Днепре маршрутчик шокировал горожан "слепой" ездой.

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маршрутка