RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві маршрутка "змінила гуму" прямо на ходу (відео)

Автор: Людмила Жукова

Маршрутки в Києві вже давно знайшли собі лиху славу. Вони постійно ламаються, людей в них багато. На цей раз у цього транспортного засобу відвалилося колесо прямо на ходу.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Подробиці інциденту

Відзначається, що все сталося на вулиці Щербаківського в Шевченківському районі столиці.

"Ніколи такого не було і ось знову - у маршрутки відпали колеса. Що там по техогляду?"- іронічно підписав відео автор.

Дивіться на відео самі, як все відбувалося.

Реакція українців

У коментарях люди почали жартувати, що у маршруток тільки зараз настала осінь і вони змінюють гуму.

  • Це маршруточна осінь - скидає літню гуму перед холодами.
  • Всі маршрутки проходять техогляд. Тільки від цього нічого не змінюється. Єдине, що через подібні випадки його зроблять обов'язковим для всіх. І що найприкріше - ситуація теж не зміниться.
  • Ця та що цілий день з відкритими поламаними дверима їздить?
  • Все нормально з тих пір. Планують впровадити для всіх.

Як ми раніше писали, у Дніпрі маршрутник шокував городян "сліпою" їздою.

Читайте РБК-Україна в Google News
маршрутка