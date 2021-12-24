У Києві маршрутка "змінила гуму" прямо на ходу (відео)

Маршрутки в Києві вже давно знайшли собі лиху славу. Вони постійно ламаються, людей в них багато. На цей раз у цього транспортного засобу відвалилося колесо прямо на ходу.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Відзначається, що все сталося на вулиці Щербаківського в Шевченківському районі столиці.
"Ніколи такого не було і ось знову - у маршрутки відпали колеса. Що там по техогляду?"- іронічно підписав відео автор.
Дивіться на відео самі, як все відбувалося.
У коментарях люди почали жартувати, що у маршруток тільки зараз настала осінь і вони змінюють гуму.
Як ми раніше писали, у Дніпрі маршрутник шокував городян "сліпою" їздою.