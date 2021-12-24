В Киеве маршрутка "сменила резину" прямо на ходу (видео)

Маршрутки в Киеве уже давно сыскали себе лихую славу. Они постоянно ломаются, людей в них много. На этот раз у этого транспортного средства отвалилось колесо прямо на ходу.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Подробности инцидента

Отмечается, что все произошло на улице Щербаковского в Шевченковском районе столицы.

"Никогда такого не было и вот снова – у маршрутки отпали колеса. Что там по техосмотру?" - иронично подписал видео автор.

Смотрите на видео сами, как все происходило.

Реакция украинцев

В комментариях люди начали шутить, что у маршруток только сейчас наступила осень и они меняют резину.