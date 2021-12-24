В Киеве маршрутка "сменила резину" прямо на ходу (видео)
Фото: В Киеве у маршрутки отвалилось колесо (РБК-Украина)
Маршрутки в Киеве уже давно сыскали себе лихую славу. Они постоянно ломаются, людей в них много. На этот раз у этого транспортного средства отвалилось колесо прямо на ходу.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Подробности инцидента
Отмечается, что все произошло на улице Щербаковского в Шевченковском районе столицы.
"Никогда такого не было и вот снова – у маршрутки отпали колеса. Что там по техосмотру?" - иронично подписал видео автор.
Смотрите на видео сами, как все происходило.
Реакция украинцев
В комментариях люди начали шутить, что у маршруток только сейчас наступила осень и они меняют резину.
- Это маршруточная осень - сбрасывает летнюю резину перед холодами.
- Все маршрутки проходят техосмотр. Только от этого ничего не меняется. Единственное, что из-за подобных случаев его сделают обязательным для всех. И что самое обидное - ситуация тоже не изменится.
- Эта та что целый день с открытыми поломанными дверьми ездит?
- Все нормально с техоглядом. Планируют внедрить для всех.
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