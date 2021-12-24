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У Києві маршрутка "змінила гуму" прямо на ходу (відео)

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 09:19
У Києві маршрутка "змінила гуму" прямо на ходу (відео) Фото: у Києві у маршрутки відвалилося колесо (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Маршрутки в Києві вже давно знайшли собі лиху славу. Вони постійно ламаються, людей в них багато. На цей раз у цього транспортного засобу відвалилося колесо прямо на ходу.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Подробиці інциденту

Відзначається, що все сталося на вулиці Щербаківського в Шевченківському районі столиці.

"Ніколи такого не було і ось знову - у маршрутки відпали колеса. Що там по техогляду?"- іронічно підписав відео автор.

Дивіться на відео самі, як все відбувалося.

Реакція українців

У коментарях люди почали жартувати, що у маршруток тільки зараз настала осінь і вони змінюють гуму.

  • Це маршруточна осінь - скидає літню гуму перед холодами.
  • Всі маршрутки проходять техогляд. Тільки від цього нічого не змінюється. Єдине, що через подібні випадки його зроблять обов'язковим для всіх. І що найприкріше - ситуація теж не зміниться.
  • Ця та що цілий день з відкритими поламаними дверима їздить?
  • Все нормально з тих пір. Планують впровадити для всіх.

Як ми раніше писали, у Дніпрі маршрутник шокував городян "сліпою" їздою.

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