У Києві маршрутка "змінила гуму" прямо на ходу (відео)
Фото: у Києві у маршрутки відвалилося колесо (РБК-Україна)
Маршрутки в Києві вже давно знайшли собі лиху славу. Вони постійно ламаються, людей в них багато. На цей раз у цього транспортного засобу відвалилося колесо прямо на ходу.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Подробиці інциденту
Відзначається, що все сталося на вулиці Щербаківського в Шевченківському районі столиці.
"Ніколи такого не було і ось знову - у маршрутки відпали колеса. Що там по техогляду?"- іронічно підписав відео автор.
Дивіться на відео самі, як все відбувалося.
Реакція українців
У коментарях люди почали жартувати, що у маршруток тільки зараз настала осінь і вони змінюють гуму.
- Це маршруточна осінь - скидає літню гуму перед холодами.
- Всі маршрутки проходять техогляд. Тільки від цього нічого не змінюється. Єдине, що через подібні випадки його зроблять обов'язковим для всіх. І що найприкріше - ситуація теж не зміниться.
- Ця та що цілий день з відкритими поламаними дверима їздить?
- Все нормально з тих пір. Планують впровадити для всіх.
Як ми раніше писали, у Дніпрі маршрутник шокував городян "сліпою" їздою.