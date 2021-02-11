В Киеве маршрутчик устроил жесткую драку с пассажиром (видео)

В Киеве на Левобережной произошел вопиющий инцидент. Водитель маршрутки избил пассажира за его отказ оплатить проезд.
Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
Ситуация произошла в маршрутке №316 в у метро "Левобережная". Один из мужчин отказался платить за проезд.
"Водитель незамедлительно отдал ему фидбек: развернутую обратную связь", - сказано в сообщении.
В ролике показано, как водитель повалил мужчину на землю и ударил ногой, после чего вернулся в салон. Но на єтом все не закончилось, избитый мужчина подбежал к маршрутке, снова началась драка.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Как мы ранее писали, под Херсоном водитель маршрутки выгнал школьника из транспорта за то, что тот хотел оплатить проезд монетами.
Также мы сообщали, что на Волыни две женщины устроили драку прямо в автобусе из-за маски. Как сообщили очевидцы, конфликт разгорелся во время рейса по маршруту Ковель-Луцк в салоне автобуса