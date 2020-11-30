На Волыни две женщины устроили драку прямо в автобусе из-за маски

На Волыни две пассажирки подрались из-за маски (Коллаж РБК-Украина)

Женщины сцепились прямо в салоне автобуса и вырывали друг другу волосы

В автобусе Ковель-Луцк две пассажирки подрались из-за замечания о защитной маске. Одна из участниц конфликта отказалась надевать маску и аргументировала это тем, что уже переболела коронавирусом. Другая женщина, которая сделала ей замечание, продолжила спор, и перепалка переросла в драку.

Как сообщили очевидцы, конфликт разгорелся во время рейса по маршруту Ковель-Луцк в салоне автобуса. Одна из пассажирок сделала замечание пассажирам автобуса за отсутствие защитной маски. Одна из женщин наотрез отказалась надевать маску и объяснила, что уже перенесла коронавирус. Автобус пришлось остановить, и на место происшествия вызвали патрульную полицию.

Сотрудники правоохранительных органов напомнили правила перевозки пассажиров, и женщина согласилась маску надеть. Но на этом конфликт не закончился. Когда пассажирка готовилась к выходу, вторая бросилась на нее. Они начали таскать друг друга зав волосы, бить по лицу и все это сопровождалось нецензурными словами.

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На Волыни две пассажирки автобуса устроили безобразную драку из-за маски

Чем закончилась потасовка в салоне автобуса, неизвестно. В результате драки одна из участниц сломала другой очки, которые стоили около 5 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что неадекваты в Киеве устроили драку и погоню за маршруткой.

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