У Києві маршрутник влаштував жорстку бійку з пасажиром (відео)

У Києві на Лівобережній стався кричущий інцидент. Водій маршрутки побив пасажира за його відмову оплатити проїзд.

Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

У ролику показано, як водій повалив чоловіка на землю і вдарив ногою, після чого повернувся в салон. Але на цьому все не закінчилося, побитий чоловік підбіг до маршрутці, знову почалася бійка.

Ситуація сталася в маршрутці №316 біля метро "Лівобережна". Один з чоловіків відмовився платити за проїзд.

Як ми раніше писали, під Херсоном водій маршрутки вигнав школяра з транспорту за те, що той хотів оплатити проїзд монетами.

Також ми повідомляли, що на Волині дві жінки влаштували бійку прямо у автобусі з-за маски.