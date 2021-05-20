UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве маршрутчик разгневал сеть своим поведением с участником АТО

Автор: Styler

В Киеве водитель маршрутки №421 Киев-Буча начал возмущаться, когда мужчина подсел в салон на улице Полярной и показал удостоверение участника боевых действий. Водитель заявил, что на межгородской транспорт данное удостоверение не распространяется.

Об этом сообщил ветеран АТО через "Киев Оперативный" в Facebook.

"Я ему ответил, что согласно закону, он должен предоставить услугу в проезде без оплаты. После этого, нарушая все возможны правила дорожного движения по скоростному режиму, перестроения из ряда в ряд, включению сигналов указателей поворота и т.д. - мы подъехали к станции метро "Минская", - рассказал мужчина.

Водитель остановился на остановке, но не захотел открывать дверь, чтобы АТОшник мог выйти.

Когда мужчина в ручном режиме начал открывать дверь, и уже выходил, то водитель резко закрыл дверь, и она прижала ему ногу.

"Водитель ответил, что он случайно, но в ответ получил с кулака по двери", - рассказал участник АТО.

Водитель маршрутки специально прижал ногу дверью участнику АТО (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователей сети возмутила данная ситуация. Вот, что они пишут.

  • Воспитательный момент - сгорит быдловозка очередного жлоба и остальным будет наука, Героев войны против РФ нужно возить бесплатно. P.S. Жители Израиля спорят в очереди за честь заплатить за военного!
  • На маршруте Киев-Украинка водители просто записывают данные льготников УБД. Без скандалов;
  • Человек прошел войну и рисковал своей жизнью, согласно закону, он имеет полное право ехать бесплатно;
  • Достаточно жить по закону и тогда у нас все будет OK. А когда наблюдаешь за всем этим… фу мерзость;
  • В табло кулаком надо было.

Напомним, конфликт маршрутчика и водителя Mercedes перерос в настоящий боевик.

Ранее Кличко рассказал, когда в Киеве полностью исчезнут маршрутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевмаршрутка