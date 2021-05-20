В Киеве маршрутчик разгневал сеть своим поведением с участником АТО

В Киеве водитель маршрутки №421 Киев-Буча начал возмущаться, когда мужчина подсел в салон на улице Полярной и показал удостоверение участника боевых действий. Водитель заявил, что на межгородской транспорт данное удостоверение не распространяется.
Об этом сообщил ветеран АТО через "Киев Оперативный" в Facebook.
"Я ему ответил, что согласно закону, он должен предоставить услугу в проезде без оплаты. После этого, нарушая все возможны правила дорожного движения по скоростному режиму, перестроения из ряда в ряд, включению сигналов указателей поворота и т.д. - мы подъехали к станции метро "Минская", - рассказал мужчина.
Водитель остановился на остановке, но не захотел открывать дверь, чтобы АТОшник мог выйти.
Когда мужчина в ручном режиме начал открывать дверь, и уже выходил, то водитель резко закрыл дверь, и она прижала ему ногу.
"Водитель ответил, что он случайно, но в ответ получил с кулака по двери", - рассказал участник АТО.
Водитель маршрутки специально прижал ногу дверью участнику АТО (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователей сети возмутила данная ситуация. Вот, что они пишут.
Напомним, конфликт маршрутчика и водителя Mercedes перерос в настоящий боевик.
Ранее Кличко рассказал, когда в Киеве полностью исчезнут маршрутки.